أخبار اليمن : تعز.. حملة مرورية لنقل فرز الباصات

تعز.. حملة مرورية لنقل فرز الباصاتنُفذت في محافظة تعز، اليوم، حملة مرورية لتنظيم حركة سير باصات الأجرة، ونقل الفرز إلى أماكنها المحددة.

وأوضح مدير شرطة مرور المحافظة، العميد فاتك الشمسي، أن الحملة هدفت إلى تسهيل وتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات المرورية، في مركز المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الحملة سيعقبها حملات لتجنّب الازدحام المروري، وإظهار مدينة تعز بالمظهر الذي يليق بها كمدينة حضارية وثقافية.

من جانبه، أكد نائب مدير المرور بالمحافظة، المقدم فاضل الموشكي، على اهمية تعاون سائقي الباصات مع رجال المرور في الالتزام بخطوط السير المحددة، والفِرز المخصصة لهم.