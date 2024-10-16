تعرف على موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب على mbc مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة mbc مصر عن عرضها لـ مسلسل سيب وأنا أسيب، بطولة الفنانة هنا الزاهد وأحمد السعدني، للمرة الأولى على شاشات التلفزيون بعد نجاحه على شاهد.

موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب على mbc مصر

بدءًا عرض مسلسل سيب وأنا أسيب على mbc مصر من يوم 22 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يتم عرضه بشكل يومي من الأحد حتى الخميس في تمام الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

ويتكون مسلسل سيب وأنا أسيب من 10 حلقات، ومن بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، ساندي علي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا وكارلوس عازار، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ومن إنتاج صادق الصباح.

قصة مسلسل سيب وأنا أسيب

وتدور أحداث سيب وأنا أسيب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية نبيلة التي تقدمها هنا الزاهد وهي فتاة تعمل خياطة وتترك زوجها الذي يلعب دوره أحمد السعدني يوم زفافهما من أجل السفر للبنان للمشاركة في مسابقة في تصميم الأزياء، ثم تعود بعد 5 سنوات وتدخل في صراعات معه تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد إقامة جبرية على منصة WATCH IT قريبًا، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية النفسية، ويختلف عن طبيعة أعمال الزاهد الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، ويشاركها في بطولته محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، وثراء جبيل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أيضًا تشارك هنا الزاهد في مسلسل بعنوان نسخة واحدة لا تكفي، المقرر عرضه في 15 حلقة، وتعاقد على بطولته هنا الزاهد، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، وحنان يوسف، والمسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

أحدث أعمال أحمد السعدني

كما ينتظر أحمد السعدني عرض فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب في السينمات، وتشارك في بطولته مايان السيد، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ومن تأليف وإخراج سارة رزيق.