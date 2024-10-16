أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2367

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2367أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 17 شهيدا و182 مصاباً، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 2367 شهيداً و11 ألفا و88 مصاباً".

وأضافت أن عدد الضحايا المسجل خلال الساعات الـ24 الأخيرة شمل 3 شهداء و92 مصاباً في جنوب لبنان و9 شهداء و49 مصاباً بمحافظة النبطية، بالإضافة إلى 5 شهداء و26 مصاباً بمحافظة البقاع، و15 مصاباً بمحافظة بعلبك الهرمل.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.