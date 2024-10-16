حساب كأس العالم يحتفى بنجم الأهلي وسام أبو على هداف منتخب فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - احتفى الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم بمهاجم الأهلي وسام أبو علي، اليوم الأربعاء عقب تألقه مع منتخب فلسطين أمام الكويت في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، وتسجيل هدفه الثانى فى التصفيات ليصبح هداف الفدائي برصيد هدفين.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على منصة إكس صورة وسام أبو علي أثناء احتفاله بهدفه في مرمى الكويت في المواجهة التي انتهت بتعادل منتخبى فلسطين ضد الكويت 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نشر تغريدة حساب كأس العالم معلقا عليها، النسر الفلسطيني، النجم وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين الأول لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب الكويت المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز السادس والأخير بنقطتين من تعادلين وخسارتين.