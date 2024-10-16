فائزة بنوبل للاداب ترفض الاحتفال بها

فائزة بنوبل للاداب ترفض الاحتفال بهارفضت هان كانغ، أول كورية تفوز بجائزة نوبل للادب ، عقد مؤتمر صحفي، مشيرة إلى المآسي العالمية الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا والصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني.ونقل والدها الروائي هان سونغ وون، البالغ من العمر 85 عامًا، رسالتها خلال مؤتمر صحفي حيث قال :” قالت لي (هان) مع تصاعد حدة الحرب وقتل الناس كل يوم، كيف يمكننا أن نحتفل أو نعقد مؤتمرا صحفيا؟ مؤكدة إنها لن تعقد مؤتمرا صحفيا”.

وكان والدها قد صرح للصحفيين بانه لم يستطع تصديق الخبر في البداية ، وعندما اتصلت به احدى الصحف قال للمراسل :” يبدو ان بعض الاخبار الكاذبة بدأت تضللكم ”

وكان هان سونغ قد نصح ابنته بعد اعلان فوزها بالجائزة باختيار دار نشر لعقد مؤتمر صحفي، في البداية وافقت وقالت له إنها سوف “تجرب الأمر”، ولكنها غيرت رأيها فيما بعد ..كما نصحت هان كانغ والدها بعدم إقامة مأدبة احتفالية في المدرسة الأدبية.

وكان الاب يخطط لإقامة حفل في مسقط راس ابنته لكن الفائزة بنوبل طلبت منه ألا فعل ذلك. وقالت: “من فضلك لا تحتفل بينما تشهد هذه الأحداث المأساوية. لم تمنحني الأكاديمية السويدية هذه الجائزة للاستمتاع بها، بل لكي أحافظ على صفاء ذهني”.

وكانت هان كانغ قد اعربت عن دهشتها بعد تلقيها خبر فوزها بالجائزة ، وقال لابنها يبدو ان الامر مجرد خدعة . لكنها بعد ان تلقت مكالمة سكرتير جائزة نوبل قالت :” أنا مندهشة للغاية وأشعر بالفخر الشديد.. لذا آمل أن تكون هذه الأخبار سارة لقراء الأدب الكورى وأصدقائى وكتابى”. واضافت :” عندما انتهت المكالمة الهاتفية مع سكرتير الجائزة ، استعدت إحساسي بالواقع ببطء وبدأت أشعر بالامتتنان ”

واستقبل الكوريون الخبر بفرحة عارمة فى الشوارع بحسب تقارير إخبارية كورية، وبعد اعلان الخبر امتدت طوابير الزبائن خارج متاجر الكتب ، وقالت أكبر سلسلة متاجر كتب في كوريا الجنوبية إن المخزون من رواينها نفذ على الفور، كما ارتفعت مبيعات أعمالها الروائية فى المكتبات الإلكترونية فى كوريا الجنوبية ، حيث تم بيع أكثر من 130 ألف نسخة فى أقل من يوم واحد على منصتين رئيسيتين. وأفاد مركز “كيوبو” للكتب وموقع “يس 24” بان جميع جميع كتبها بيعت بشكل فوري ، ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الطلب المسبق.