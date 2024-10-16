إعتداء جديد على اليونيفيل!أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" عن إطلاق نار من قبل دبابة ميركافا إسرائيلية على برج مراقبة تابع للقوة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وذكرت "اليونيفيل" في بيان اليوم، أن جنود حفظ السلام المتمركزين في موقع بالقرب من كفركلا، رصدوا صباح اليوم، دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم، وقد تم تدمير كاميرتين، وتضرر البرج.

وأضافت القوة الدولية :" في مرة أخرى، نرى إطلاق نار مباشر ومتعمد على ما يبدو على موقع تابع لنا"، مشددة على تذكير الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، طلبت من الكيان الإسرائيلي تفسيرا للانتهاكات المروعة بحقها في جنوبي لبنان والتي تكررت عدة مرات خلال الأيام الماضية، وذكرت في بيانات منفصلة إصابة خمسة جنود من حفظة السلام بنيران إسرائيلية خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في العام 1978 تأسيس قوة "اليونيفيل"، للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في العامين 1982 و2000، وفي العام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب لبنان.