أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي جديد على لبنان

دوت الخليج -

عدوان إسرائيلي جديد على لبنان

استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخر بجروح، مساء الإثنين، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. عدوان إسرائيلي جديد على لبناناستشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخر بجروح، مساء الإثنين، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد شخصين وجرح آخر في غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب مدرسة في بلدة الطيبة. تجدر الاشارة الى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب لبنان.

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