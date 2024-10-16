أيتن عامر عن خلافها مع ريهام حجاج: هدافع عن نفسي لأخر نفس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أيتن عامر تطورات خلافها مع الفنانة ريهام حجاج، وهو الخلاف الذي بدأ قبل أكثر من 3 سنوات، بسبب حذف جزء كبير من مشاهد أيتن عامر في مسلسل “وكل ما نفترق” وذلك خلال إستضافتها في برنامج “سينماتك” الذي يتم عرضة عبر شاشة SBC.

وقالت أيتن عامر: "أعتقد إن القضاء هيبقى له كلمته، وأنا مش هسيب حقي".

وتابعت: "أنا ليا حق وواثقة إنه هيرجع، والموضوع في المحاكم من أكثر من 3 سنين، ولن أكل ولا أمل لحد ما حقي يجيلي، وحقي رجع على فكرة من ساعة الأزمة".

واستكلمت حديثها قائلة: "بما إنكو رحتوا للقضاء وافتريتوا عليا من حقي أدافع عن نفسي لآخر نفس".

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة أيتن عامر على معايدة الفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده من خلال مشاركتها بصورة تجمعهما عبرحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد".

أخر أعمال ايتن عامر

ويذكر ان دخل فيلم “عنب” بطولة الفنانة أيتن عامر، ضمن المنافسة بين الأفلام التي تعرض في دور العرض المصرية، حيث حقق في أمس إيرادات 23.056 ألف جنيه، ليحتل المركز قبل الأخير، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي