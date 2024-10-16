عفاف مصطفى عن عدم طلبها في أعمال فنية: "في غموض مش فاهماه مع أني مش ببالغ في أجري"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة عفاف مصطفى ضيفة على برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، عبر شاشة ألفا اليوم.

كشفت عفاف مصطفى عن كواليس منشورها على فيسبوك، حيث أعربت عن استيائها من عدم تلقيها أي عروض لأدوار في الأعمال التي يجري التحضير لها للموسم الرمضاني المقبل.

وقالت عفاف مصطفى: "جرت العادة إني أنتظر رمضان من الموسم للموسم زي باقي زملائي الممثلين، ده غير أعمالي في الأوف سيزون".

وتابعت: "أنا كل سنة في الأوف سيزون أشتغل ما لا يقل عن عملين أو ثلاثة، بالإضافة إلى فيلم أو فيلمين، وبقالي 6 أو 7 شهور في الأوف سيزون مفيش حاجة ظهرت ولا حد خبط على بابي أو إداني رنة تليفون".

واستكملت حديثها قائلة: "لقيت تحضيرات رمضان بدأت من نحو شهر، وفي نحو 34 مسلسل ومفيش حد بيقول إنت فين، طيب إيه اللي جد عليا؟ وأنا متعودة أعمل من مسلسسل لأربع مسلسلات في رمضان، وفي سنة 2012 عملت 12 مسلسل، الإنسان لازم يحس إنه موجود ومطلوب، لكن في غموض مش فاهماه".

وردا على سؤال هل تسرعت في كتابة البوست قبل التواصل مع صناع الأعمال الفنية، قالت عفاف مصطفى: "أنا طول الوقت في تواصل مع المخرجين والمنتجين والمنتجين الفنيين، وأكثرهم بيحبوا يتعاملوا معايا لإني لا أبالغ في الأجر".

وأشارت عفاف مصطفى أن المخرجة ياسمين أحمد كامل عرضت عليها المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضياكنها رفضته بسبب قصر الدور، الذي كان نحو مشهدين أو 3 مشاهد فقط.

وأضافت: "أنا اشتغلت مع ياسمين أحمد كامل وهي مخرجة منفذة أكثر من عمل ما لا يقل عن عشرين حلقة، وطلبت أشتغل معاها في باكورة أعمالها، لكن الدور كان صغير، وأتمنى أشتغل معاها".