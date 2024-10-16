قبل عرضه.... تعرف على أبطال مسلسل 220يوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة حنان سليمان لقائمة أبطال مسلسل 220 يوم ، والمسلسل من بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك،ومن المقرر أن تجسد حنان خلال الأحداث دور سيدة تُدعى ماجدة.

أبطال مسلسل 220 يوم

ويشارك في مسلسل 220 يوم عدد من الفنانين بجانب الفنانة صبا مبارك ومن أبرزهم: كريم فهمي، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، ميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت، وإخراج كريم العدل.



آخر أعمال حنان سليمان

وشاركت الفنانة حنان سليمان مؤخرًا ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024 من خلال مسلسل المداح الجزء الرابع ومليحة، والذي ضم عددا من الفنانين بجانب دياب ومن بينهم: ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، حنان سليمان، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.