وزارة الصناعة تدعو مستثمري الفيوم للقاء الوزير السبت المقبل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور محافظ الفيوم، وذلك بمقر الهيئة.

يأتي ذلك، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الفيوم للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

تجدر الإشارة، إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.