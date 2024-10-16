مال وأعمال

بريطانيا تحصد حوالي 82 مليار دولار في قمة لندن للاستثمار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تحصد حوالي 82 مليار دولار في قمة لندن للاستثمار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قمة الاستثمار الدولي التي استضافتها العاصمة لندن أمس الاثنين، شهدت الإعلان عن استثمارات جديدة في البلاد بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني (82.42 مليار دولار)، ستساهم في توفير حوالي 38 ألف وظيفة جديدة.

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وحطمت الاستثمارات الجديدة التي تم إعلانها في قمة أمس الرقم القياسي المسجل في قمة العام الماضي التي شهدت الإعلان عن استثمارات بقيمة 29.5مليار جنيه إسترليني (38.59مليار دولار).

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وشهدت قمة الاستثمار أمس توقيع شراكات في مجالات البنية التحتية وقطاعات التكنولوجيا  بما في ذلك الاستثمارات الجديدة التي أعلنتها مجموعة موانئ دبي العالمية وأسوشيتيد بريتش بورتس وإمبريال كوليدج لندن.

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كما أعلنت أربع شركات تكنولوجيا كبرى مقرها في الولايات المتحدة اعتزامها استثمار 6.3مليار جنيه إسترليني  في مراكز بيانات ببريطانيا والتي تعتبر مشروعات حيوية لتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.

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كما تعهدت شركة أسوشيتد بريتش بورتس أكبر مشغل موانئ في بريطانيا باستثمار 200 مليون جنيه إسترليني مع شركة العبارات سينتا لاين  لبناء محطة شحن بحري جديدة في ميناء إيمنجهام وهو ما سيؤدي إلى دعم حركة التجارة بين بريطانيا وأوروبا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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