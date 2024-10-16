انت الأن تتابع خبر إنخفاض متباين في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأربعاء ١٦ أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات الأجنبية في تعاملات اليوم زيادة متابينة،مع التراجع في قيمة الجنيه السوداني،ويسبب ذلك في خلق حالة تنافسية بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة،مما يسبب الضغط الكبير على القطاع المصرفي للبلاد وخاصة أن هناك حالة من الفوضى في البلاد هذه الفترة

الوضع الحالي الإقتصادي

تراجع واضح وكبير في قيمة العملة المحلية في السودان أدى إلي حدوث الكثير من المشكلات الاقتصادية والأزمات لدى الحكومة السودانية مع التراجع الكبير في حالة السوق وضعف القوة الشرائية للمواطنين وهذا أثر بالسلب على إقتصاد البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣١٣١.٨٦ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٩.٢٣ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٨.٧٦ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية