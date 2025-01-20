طائرة إغاثية ثامنة إلى سورية ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 09:32 صباحاً - أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الشتوية للفئات الأكثر احتياجا في سورية، ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية.

وأكد مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية قبيل إقلاع الطائرة مواصلة الجمعية إمدادها الانساني والخيري للأشقاء السوريين تنفيذا للتوجيهات السامية وتزامنا مع الحاجة الملحة لجميع أوجه المساعدات الاساسية هناك.

وقال العون إن «الجمعية تسعى مع تقديم الجهات الرسمية في البلاد التعاون والتسهيلات إلى ارسال المزيد من المساعدات الانسانية لسورية لا سيما مع تزايد المتطلبات جراء غياب البنية التحتية واحتياج الناس للمواد الأساسية من غذاء ودواء ومواد إيوائية ومستلزمات لمجابهة البرد».

وأضاف أنه «من المرتقب إقلاع طائرة للجمعية يوم الخميس المقبل من الجسر الجوي الكويتي إلى سورية تحمل أطنانا من المساعدات الإضافية بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لاستلامها وتوزيعها هناك».