نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (15): النفط يستضيف نوروز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي النفط مع نوروز الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ونفط ميسان مع دهوك بنفس التوقيت، والكهرباء مع الطلبة الساعة 17:00، ونفط البصرة مع زاخو الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
ديالى × الكرمة 0-0
الكرخ × أربيل 2-4
النجف × الميناء 3-2
الزوراء × الحدود 3-2
كربلاء × الشرطة 0-1
القوة الجوية × القاسم 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 31 نقطة
2- الشرطة: 30 نقطة
3- القوة الجوية: 28 نقطة
4- زاخو: 25 نقطة
5- دهوك: 24 نقطة
6- الطلبة: 24 نقطة