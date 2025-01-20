دوري نجوم العراق (15): النفط يستضيف نوروز

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي النفط مع نوروز الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ونفط ميسان مع دهوك بنفس التوقيت، والكهرباء مع الطلبة الساعة 17:00، ونفط البصرة مع زاخو الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

ديالى × الكرمة 0-0

الكرخ × أربيل 2-4

النجف × الميناء 3-2

الزوراء × الحدود 3-2

كربلاء × الشرطة 0-1

القوة الجوية × القاسم 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الزوراء: 31 نقطة

2- الشرطة: 30 نقطة

3- القوة الجوية: 28 نقطة

4- زاخو: 25 نقطة

5- دهوك: 24 نقطة

6- الطلبة: 24 نقطة