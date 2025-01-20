غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ " مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وعرض الورقة المفاهيمية المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، يتحدث في المائدة:

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان الدكتورة دعاء الهواري مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتصاميم الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة

اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وتأتي الدائرة بمشاركة أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنةوحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة والخبراءوالمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة، تقام المائدة غدا الثلاثاء في السادسة مساءً بقاعة الفنون بالمجلس