الليلة صلاح الشرنوبي يتحدث عن سر تعاونه الناجع مع وردة وذكري وميادة الحناوي ولطيفة.. واحد من الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين عبر شاشة قناة الحياة، يحل الموسيقار الكبير صلاح الشرونوبي ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي، ويتحدث عن مشواره الفني وألحانه الرائعة علي مدار مسيرته الفنية، وبدايته ونشأته في حي الأنفوشي بالإسكندرية وسر تعلقه بالحان سيد درويش واختياره الة العود ولمذا لم يختار طريق الغناء مع اللحين.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربته الرائعة مع وردة واغاني "حرمت احبك، بتونس بيك، نار الغيرة " وغيرها والتعاون الرائع بينهما وخوضه تجربة الإنتاج لمسلسل " ان الأوان " لوردة، وايضًا تجربته مع المطربة ذكري واغاني " وحياتي عندك، الأسامي ".

ويتحدث عن تعاونه مع ميادة الحناوي في عدد من الأغاني الشهيرة ومنها "كبريائي ومها يحولوا يطفوا الشمس "، وايضًا تجربته مع سميرة سعيد واغاني "ما حبش الخصام، علي البال "، وايضا تعاونه الرائع مع لطيفة بأغاني "غدار وعشان بحبك واضح.. وغيرها.

كما يكشف سر تعاونه مع جورج وسوف واغنية "كلام الناس " والتي حققت نجاح كبير وغيرها من الاغاني الاخري، وايضا تجاربه الغنائية الرائعة وألحانه لراغب علامة وعاصي الحلاني ووائل كافوري.

وتعاونه الرائع مع محمد فؤاد واغاني " فاكرك يا ناسيني، كذاب، أنا لو حبيبيك، كما يكشف سر تعاونه مع إيهاب توفيق ومدحت صالح وهشام عباس ومحمد الحلو وحمادة هلال، وأيضا تجربته في الموسيقي التصويرية لعدد من المسلسلات.

كما يتحدث عن تكريمه بالمملكة العربية السعودية في حفل ليالي الشرنوبي، ورأيه في الموسيقي التي يقدمها الشباب ومنها الراب والشعبي واحب الأصوات إلى قلبه، ورأيه في الفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وفي الختام يكشف سر الفرقة الموسيقية " شرنوبيات ".

موعد عرض برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين علي شاشة الحياة