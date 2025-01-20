نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (12): التضامن يواجه السالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الإثنين، مباراتان، في الجولة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلعب خيطان مع الكويت الساعة 17:45، والتضامن مع السالمية الساعة 20:00.
وتُختتم مباريات هذه المرحلة غداً، الثلاثاء، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.
أمس، التقى القادسية والعربي في افتتاح مباريات هذه المرحلة وانتهى اللقاء بفوز العربي 4-2.
ترتيب فرق المقدمة
1- العربي: 33 نقطة
2- الكويت: 30 نقطة
3- السالمية: 20 نقطة
4- القادسية: 20 نقطة
5- الفحيحيل: 17 نقطة