دوري روشن السعودي (16): الأهلي في ضيافة الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفيحاء مع الخلود الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة، والرائد مع الأخدود الساعة 18:15، والاتفاق مع الأهلي الساعة 20:00.

ويتساوى الهلال والاتحاد في مقدمة ترتيب فرق دوري روشن بـ 40 نقطة لكل منهما، فالقادسية بـ 31 نقطة، النصر بـ 29 نقطة، والأهلي بـ 26 نقطة.