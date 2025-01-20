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دوري روشن السعودي (16): الأهلي في ضيافة الاتفاق

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دوري روشن السعودي (16): الأهلي في ضيافة الاتفاق

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفيحاء مع الخلود الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة، والرائد مع الأخدود الساعة 18:15، والاتفاق مع الأهلي الساعة 20:00.

ويتساوى الهلال والاتحاد في مقدمة ترتيب فرق دوري روشن بـ 40 نقطة لكل منهما، فالقادسية بـ 31 نقطة، النصر بـ 29 نقطة، والأهلي بـ 26 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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