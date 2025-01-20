أصالة تهدي جمهورها أغنية “ممنوع” بمناسبة فوزها بجائزة Joy Awards

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - احتفالًا بفوزها بجائزة “Joy Awards” لعام 2025، أعلنت الفنانة أصالة نصري عن إصدار أغنية جديدة تحمل عنوان “ممنوع”. وقد نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطعًا تشويقيًا للأغنية، حيث عبّرت عن مشاعرها تجاه الجائزة وشاركت فرحتها مع جمهورها.

وفي تعليقها على الفيديو، قالت أصالة: “احتفالًا بجائزة (جوي أوورد) التي كنت أترقبها وأتمنى الحصول عليها، والتي أصبحت تحمل لي معاني كثيرة وجميلة، أحببت أن أهديكم أغلى ما أملك (صوتي) كما أهديتموني هذه الجائزة الغالية”. وأضافت: “الأغنية تتضمن شخصية جديدة، وقد قمت بمغامرة في أدائي الذي اعتدتم عليه. الأغنية ألهمتني بأداء طفولي، وأرغب في أن تكونوا معي في هذا المشوار لنعيش معًا هذه المشاعر الجميلة”.

أصالة تتصدر الترند

تصدّر اسم أصالة نصري منصات التواصل الاجتماعي بعد فوزها بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” الذي أُقيم مساء السبت في العاصمة السعودية الرياض. وقد استقبل الجمهور الخبر بحفاوة، مما ساهم في انتشار واسع لمقاطع الحفل وتصريحات أصالة.