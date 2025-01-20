وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 11:33 صباحاً -

عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى بروكسل لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج يوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير عبد العاطى خلال جولاته الخارجية فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على اوضاعهم.

أكد الوزير عبد العاطى على اعتزازه بأبناء الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج ودورهم في تعزيز روابط الصداقة بين مصر والبلدين، معرباً عن تقديره للدور الذي يضطلع به أبناء الجالية على المستوى المجتمعي.

وشدد الوزير عبد العاطى على حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم، مستعرضاً المبادرات الوطنية المختلفة التي تهدف إلى تلبية متطلبات المصريين في الخارج ومنها "مبادرة السيارات" و"مبادرة تسوية الموقف التجنيدى" و"اتكلم عربي" ومشروع "بيت الوطن".