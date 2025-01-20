ضبط المتهمين باختطاف طالب عقب خروجه من الامتحان بباب الشعرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) منذ خروجه من مسكنه لأداء الإمتحان ، وفى وقت لاحق تلقى إتصالاً من أحد الأشخاص ساومه خلاله على إطلاق سراح نجله نظير سداده لمبلغ مالى.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وبصحبتهم المجنى عليه وبمواجهتهم أقرو بإرتكاب الواقعة نظراً لقيام المجنى عليه بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحدهم نظير فائدة شهرية وعدم رد المبلغ بدعوى خسارته للمبلغ بأحد تطبيقات المراهنات ومساومة والد المجنى عليه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.