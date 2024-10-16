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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن زيت.. والمخزون يكفي 7.5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:17 صباحاً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7 شهور ونصف.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة.
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