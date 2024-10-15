"هل تعلم مالذي يحدث لجسمك عند اكل العسل مع الثوم ع الريق!!".. فوائد مذهله لن تتوقعها!!

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رياض - احمد صلاح - الثوم يُعتبر من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية. عند تناوله يومياً، يمكن الاستفادة من فوائده العديدة، وفي هذا المقال، سنستعرض فوائد الثوم وكيفية تحضير علاج منزلي بسيط باستخدام الثوم والعسل.

فوائد الثوم الصحية

الثوم ينتمي إلى عائلة Alliums، مثل البصل، وينمو بسهولة في أنحاء عديدة من العالم، ويُستخدم على نطاق واسع في الطبخ بفضل طعمه اللذيذ ونكهته الحارة، وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الثوم أحد أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، حيث يمكنه علاج العديد من الأوجاع بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، الالتهابات، الفطريات، والأكسدة.

القيمة الغذائية للثوم

الثوم غني بالفيتامينات والمعادن. في 100 غرام من الثوم، نجد:

فيتامين بي6 95%

فيتامين سي 38%

الحديد: 13%

الكالسيوم: 80%

الفوسفور: 22%

فوائد الثوم النيء

استهلاك الثوم النيء يجلب العديد من الفوائد الصحية، وفي الطب الهندي والصيني، يُستخدم الثوم لخفض الكولسترول وضغط الدم.

كما يُقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية وأمراض القلب والشرايين.

إذا كنت تعاني من كريب، رشح، عدوى فطرية، أو إسهال، فإن الثوم هو العلاج المثالي.

تحضير العلاج المنزلي بالثوم والعسل

لتحضير هذا العلاج المنزلي: