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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عرض استحواذ أرلا فودز الدنماركية على دومتي في 8 معلومات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:12 صباحاً - دوت الخليج – قدمت أرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، المدرجة في البورصة المصرية.
تلخص بوابة دوت الخليج جورنال أهم تفاصيل العرض في 8 معلومات:
１- سعر عرض استحواذ آرلا فودز على دومتي يبلغ 32.48 جنيه للسهم.
２- سعر العرض يزيد بواقع 74.6% عن آخر سعر لتداول سهم دومتي في البورصة والبالغ 18.03 جنيه للسهم.
３- القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 8.9 مليار جنيه.
４- العرض يستهدف 100% من أسهم دومتي لكن بيان آرلا أكد أنها تستهدف الإبقاء على تواجد عائلة الدماطي في هيكل الملكية.
５- كما أشار بيان آرلا إلى الإبقاء على محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة دومتي.
６- أعلنت آرلا في بيانها عن اعتزام شطب دومتي من البورصة المصرية.
７- عرض الشراء غير الملزم سيخضع للفحص الدقيق والمراجعة النهائية وموافقة الجهات التنظيمية.
８- ترى شركة آرلا فوودز أن التوسع في مصر خطوة طبيعية لخدمة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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