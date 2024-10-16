عرض استحواذ أرلا فودز الدنماركية على دومتي في 8 معلومات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:12 صباحاً - دوت الخليج – قدمت أرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، المدرجة في البورصة المصرية.

تلخص بوابة دوت الخليج جورنال أهم تفاصيل العرض في 8 معلومات:

１- سعر عرض استحواذ آرلا فودز على دومتي يبلغ 32.48 جنيه للسهم.

２- سعر العرض يزيد بواقع 74.6% عن آخر سعر لتداول سهم دومتي في البورصة والبالغ 18.03 جنيه للسهم.

３- القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 8.9 مليار جنيه.

４- العرض يستهدف 100% من أسهم دومتي لكن بيان آرلا أكد أنها تستهدف الإبقاء على تواجد عائلة الدماطي في هيكل الملكية.

５- كما أشار بيان آرلا إلى الإبقاء على محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة دومتي.

６- أعلنت آرلا في بيانها عن اعتزام شطب دومتي من البورصة المصرية.

７- عرض الشراء غير الملزم سيخضع للفحص الدقيق والمراجعة النهائية وموافقة الجهات التنظيمية.

８- ترى شركة آرلا فوودز أن التوسع في مصر خطوة طبيعية لخدمة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.