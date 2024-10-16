انت الأن تتابع خبر وداعًا للغازات خلاص.. مشروب موجود في كل بيت يقضي على غازات البطن والانتفاخ في ثوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بشكل متكرر، خاصة بعد تناول بعض الأطعمة، مما يدفعهم لتناول أدوية متعددة لعلاج هذه المشكلة. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن هناك مشروبًا طبيعيًا يمكن أن يحل هذه المشكلة بفعالية وسرعة، حيث يمكنه طرد الغازات من الأمعاء في دقائق معدودة.

مشروب يقضي على انتفاخ البطن

وفقًا لموقع “EatingWell” المعروف، فإن الشاي الأخضر ليس فقط مشروبًا يساعد في إنقاص الوزن، بل يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الجسم. يجب أن يستغل الجميع فوائد هذا المشروب ويحرصوا على تناوله بين الحين والآخر.

وأشار الموقع إلى أن الشاي الأخضر له تأثير قوي في علاج انتفاخ البطن، والذي قد يكون ناتجًا عن اضطرابات في بكتيريا الأمعاء. حيث يلعب هذا المشروب دورًا هامًا في تعزيز صحة الأمعاء والتخلص من الانتفاخ بسرعة.

القضاء على الغازات في أيام