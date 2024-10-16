انت الأن تتابع خبر وداعًا للغازات خلاص.. مشروب موجود في كل بيت يقضي على غازات البطن والانتفاخ في ثوان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بشكل متكرر، خاصة بعد تناول بعض الأطعمة، مما يدفعهم لتناول أدوية متعددة لعلاج هذه المشكلة. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن هناك مشروبًا طبيعيًا يمكن أن يحل هذه المشكلة بفعالية وسرعة، حيث يمكنه طرد الغازات من الأمعاء في دقائق معدودة.
مشروب يقضي على انتفاخ البطن
- وفقًا لموقع “EatingWell” المعروف، فإن الشاي الأخضر ليس فقط مشروبًا يساعد في إنقاص الوزن، بل يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الجسم. يجب أن يستغل الجميع فوائد هذا المشروب ويحرصوا على تناوله بين الحين والآخر.
- وأشار الموقع إلى أن الشاي الأخضر له تأثير قوي في علاج انتفاخ البطن، والذي قد يكون ناتجًا عن اضطرابات في بكتيريا الأمعاء. حيث يلعب هذا المشروب دورًا هامًا في تعزيز صحة الأمعاء والتخلص من الانتفاخ بسرعة.
القضاء على الغازات في أيام
- ذكرت مجلة “Molecules” في تقرير سابق لها أن الشاي الأخضر يمتلك قدرة كبيرة على الحماية من سرطان القولون، وذلك بفضل قدرته على تثبيط نمو الخلايا السرطانية.
- وأثبتت الدراسات أيضًا أن الشاي الأخضر يمكن أن يكون بديلاً فعالًا للمسكنات خلال فترة الدورة الشهرية، حيث يساعد في تخفيف الآلام الناجمة عن تقلصات البطن والرحم خلال هذه الفترة. ويعود هذا التأثير إلى وجود مركبات تُعرف باسم EGCG، والتي تمنع إطلاق البروستاجلاندين، وهي مركبات يفرزها الجسم استجابةً للألم.
- كما إن للشاي الأخضر العديد من الاستخدامات والفوائد الصحية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتخسيس وفقدان الوزن.