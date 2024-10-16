انت الأن تتابع خبر احذر ثم احذروا مهما كنت تحبه انتبة ولا تشربه..هذا المشروب اللذيذ الطعم يرفع السكر بالدم بجنون ويسبب فشل كلوي فوراً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المشروبات الباردة واحدة من اهم البدائل التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال فصل الصيف وبشك خاص لمرضى السكر ومرضى القلب وغيرهم، لكن هناك بعض المشروبات التي تتسبب في ضرر اكثر من نفع مثل المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكر مثل التمر الهندي، اضافةً إلى الحلويات ايضًا مثل بلح الشام وغيرهم من المشروبات والحلويت الاخرى التي تحتوي على سكريات بكمية كبيرة وبالتالي تمد الجسم بطاقة كبيرة والذي يمكن ان يؤثر سلبًا على مرضى السكر ومرضى القلب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة دوت الخليج.

اضرار شرب العصائر المحلاة

تعتبر تلك العصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر هي عصائر بودرة ويتم عملها مثل التمر الهندي والسوبيا وغيرهم، واالتي يمكن ان تتسبب في انتفاخات كبيرة وفي غازات كبيرة ايضًا وهو الذي يعمل على الزيادة من مستوى السكر في الدم، لكن يمكن استبدال تلك المشروبات بمشروبات اخرى تحتوي على كمية مناسبة من السكر ولا تؤثر على مستويات السكر في الدم ايضًا.

افضل العصائر للصحة