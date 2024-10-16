زيادة الوزن في 14 يوم .. عشبه معجزه لزيادة الوزن والتخلص من النحافه نهائيًا ممتازة للعرائس والمتزوجين .. "حلاوتك هتزيد حلاوة"

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رياض - احمد صلاح - إن أكثر ما يؤرق النساء في عصرنا الحالي هو هوس فقدان الوزنز، ولكن نرى البعض يسير بعكس التيار ويرغب بزيادة وزنه ، إليك بعض المعلومات حول أعشاب لزيادة الوزن وفتح الشهي ، قد يعاني بعض الأشخاص من فقدان الشهية إما بسبب مرض، حالات عاطفية نفسية أو بسبب تناول بعض الأدوية.

أعشاب لزيادة الوزن وفتح الشهية

1. عشبة الجنطيانا (Gentian)

نبات الجنطيانا أو كف الذئب أو الكوشاد استُخدمت جذورها في الطب البديل بهدف فتح الشهية ومشاكل الجهاز الهضمي ، تحتوي على مواد كيميائية تساعد في فتح الشهية عن طريق تحفيز إفراز اللعاب، أحماض المعدة والعصارة الصفراوية.

يمكن تناول جذور الجنطيانا على شكل محلول الشاي أو تناول الكبسولات ولكن يجب عدم تناولها قبل الاستشارة الطبية لتحديد الجرعة المناسبة وطريقة الاستعمال.

2. عشبة الشوك المقدس (Blessed Thistle)

تتميز عشبة الشوك المقدس بأزهارها الصفراء، تساعد أيضًا في فتح الشهية من خلال تحفيز إفراز حمض المعدة والعصارة الصفراوية ويعود سبب ذلك بسبب احتوائها على مادة سنيسين (Cnicin).

ويجب استشارة المختصين قبل تناول هذه العشبة للتأكد من الجرعة وطريقة الاستعمال الصحيحة.

3. عشبة السنتوري (Centaury)

تعمل عشبة السنتوري أيضًا في المساعدة في فتح الشهية عن طريق تحفيز إفراز حمض المعدة. يمكن تناولها مع البابونج أو جذور الأرقطيون بعد الاستشارة الطبية بالطبع.

4. البابونج (Chamomile)

يمكن أن يساعد البابونج في فتح الشهية وتهدئة الأعصاب. فيمكن عند تناوله بشكل منتظم ملاحظة زيادة الشهية والوزن.

5. جذور الهندباء

تحتوي جذور الهندباء على مجموعة من العناصر المفيدة والمغذية للجسم. وبالتالي قد يساعد تناول الهندباء في فتح الشهية وزيادة الوزن أيضًا.

6. الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب المعروفة بأهميتها ودورها في المساعدة بحل مشاكل الجهاز الهضمي من غثيان، عسر هضم وآلام المعدة. وكما له دور أيضًا في فتح الشهية للطعام وبالتالي زيادة الوزن.

7. عشبة القنفذية (Echinacea)