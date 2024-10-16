انت الأن تتابع خبر هتصغري 20 سنة وتبقي ملكة جمال!! عشبة سحرية مميزة جدًا.. اعرفيها دلوقتي واستفيدي منها ورجعي لوشك حيويته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ماسك البقلة (الرجلة) من العلاجات الطبيعية الناجحة والتي تفيد العديد من مشاكل البشرة والتخلص منها، حيث تحتوي هذه العشبة على قيمة غذائية مرتفعة مما يجعلها مناسبة جداً للعناية بالبشرة، لذلك سنذكر لكم أهم فوائد هذه العشبة بالإضافة إلى وصفة جيدة بالمكونات وخطوات التحضير، فتابعوا معنا.

فوائد ماسك البقلة للبشرة

تحتوي نبتة البقلة على العديد من الفوائد، والتي سنذكرها فيما يلي:

تعمل على معالجة التهابات الجلد حيث تحتوي البقلة على فيتامين A الذي يساهم في تخفيف التهابات الجلد وحروق الشمس.

تساعد عملية تجديد البشرة في إزالة الخلايا الميتة وتجديد الجلد، مما يضفي عليه نضارة وملمساً ناعماً.

تحمي البقلة الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وتساعد في مقاومة الجذور الحرة بفضل ما تتمتع به من خصائص مضادة للأكسدة.

تحتوي تغذية البشرة على كميات وفيرة من فيتامينات A وC والمعادن مثل المنغنيز والكالسيوم، مما يسهم في تعزيز صحة البشرة.

زيادة مستويات الكولاجين تدعم إنتاجه، مما يساعد على تسريع عملية شفاء الجروح.

تساعد عملية تبييض البشرة في تحقيق توازن لون البشرة ومعالجة مشكلات التصبغ.

مكونات تحضير ماسك البقلة

لعمل وصفة ناجحة، يجب إحضار المكونات اللازمة، وهي:

عدد 1 ونصف كوب من نبات البقلة “الرجلة”

عدد 1 كوب ونصف من الماء.

قطعة صغيرة من القطن.

خطوات التحضير

لتحضير الوصفة بشكل صحيح، عليك إتباع النقاط الآتية:

اقطعي كمية من عشبة الرجلة الخضراء وضعيها في الخلاط الكهربائي مع قليل من الماء.

ثم شغلي الخلاط حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

طريقة الاستخدام