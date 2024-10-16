انت الأن تتابع خبر زيادة كبيرة في سعر المعدن الأصفر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ١٦ أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيادة كبيرة شهدتها تعاملات اليوم في سوق الذهب السعودي،حيث ارتفع سعر الجرام الواحد لأكثر من ٣ ريال سعودي،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٢١.٩٨ ريال سعودي للجرام الواحد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء ١٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ١٦ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٢١.٩٨ ريال سعودي و ٨٥.٨٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٥.١٥ ريال سعودي و ٧٨.٧١ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٨١.٧٣ ريال سعودي و ٧٥.١٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤١.٤٩ ريال سعودي و ٦٤.٤٠ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٧.٨٢ ريال سعودي و ٥٠.٠٩ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ١٠٠١٤.٧١ ريال سعودي و ٢٦٧٠.٥٩ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ١٠٠١٨.٤٦ ريال سعودي و ٢٦٧١.٥٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٥٤.١٨ ريال سعودي و ٩٤.٤٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٤٥.٢٠ ريال سعودي ٢٢٥.٣٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٧٤.٣٠ ريال سعودي و ٤٤٦.٤٨ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٣٠٩.٩٧ ريال سعودي و ٨٨٢.٦٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٥٧٤.٨٦ ريال سعودي و ١٧٥٣.٣٠ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٧٠٤.٦٤ ريال سعودي و ٧٢١.٢٤ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٨٣٣.٤٤ ريال سعودي و ٧٥٥.٥٨ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٩١.٠٢ ريال سعودي و ٨٢٤.٢٧ دولار أميركي.