انت الأن تتابع خبر السهلي: يجب على سالم الدوسري اتخاذ قرار الاعتزال دوليا ! تصريحات نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في إطار النقاشات الدائرة حول أداء اللاعبين في المنتخب السعودي، أطلق الناقد الرياضي تركي السهلي تصريحات مثيرة تتعلق بالنجم سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال. خلال ظهوره في برنامج "برا 18"، تناول السهلي الجوانب الفنية التي تؤثر على مستوى الدوسري، مما أثار تساؤلات حول مستقبله الدولي.
السهلي يجب على سالم الدوسري اتخاذ قرار الاعتزال دوليا
- تحدث الناقد الرياضي تركي السهلي عن مستوى وأداء النجم سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، خلال ظهوره في برنامج "برا 18".
- أشار السهلي إلى أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها سالم تكمن في خلطه بين أدائه كلاعب ونجوميته، مما يؤثر على مستواه العام في الملعب. وقال: "عليه أن يعتزل دوليًا"، معبرًا عن قلقه بشأن تأثير هذا الخلط على مسيرته الرياضية.
- يعتبر سالم الدوسري أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي للمنتخب السعودي، حيث يمتلك رقما مميزا يتمثل في كونه الأكثر مشاركة أمام منتخب البحرين، إذ لعب 4 مباريات سابقة أمامهم، وسيخوض اليوم لقائه الخامس.
- تأتي تصريحات السهلي في وقت حساس، حيث يتوقع الكثيرون أن يلعب الدوسري دورا محوريا في المباراة القادمة، لكن الآراء حول مستواه وأدائه قد تثير الجدل بين الجماهير والمحللين على حد سواء.