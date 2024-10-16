انت الأن تتابع خبر السهلي: يجب على سالم الدوسري اتخاذ قرار الاعتزال دوليا ! تصريحات نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار النقاشات الدائرة حول أداء اللاعبين في المنتخب السعودي، أطلق الناقد الرياضي تركي السهلي تصريحات مثيرة تتعلق بالنجم سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال. خلال ظهوره في برنامج "برا 18"، تناول السهلي الجوانب الفنية التي تؤثر على مستوى الدوسري، مما أثار تساؤلات حول مستقبله الدولي.

السهلي يجب على سالم الدوسري اتخاذ قرار الاعتزال دوليا