مجلس أمناء جامعة الجلالة: منحة بنسبة 50٪ للمصابين بحادث الأوتوبيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - عقد مجلس أمناء جامعة الجلالة مساء أمس اجتماعًا طارئًا لمتابعة حادث السير المؤسف الذي تعرض له عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وأسفر عن إصابة البعض، ووفاة طلاب آخرين.

بدأت الجلسة بتقديم مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، ونائبه، والأمين العام، إلى جانب الأكاديميين، والإداريين، وكافة منتسبي الجامعة، واجب العزاء لشهداء العلم الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم، كما تقدم الجميع بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ثم تابع المجلس أعمال اللجنة التي تم تشكيلها فور وقوع الحادث، برئاسة رئيس الجامعة، للوقوف على حالة المصابين، وقد أكدت اللجنة تماثل 16 حالة للشفاء، وخروجها من المستشفى، بينما تتابع عن كثب حالة باقي المصابين، مع التأكد من أنهم تحت إشراف طبي كامل، كما قرر المجلس تحمل كافة نفقات العلاج اللازمة لهم.

كما أحيط المجلس علمًا بأن وفدًا من الجامعة سيتوجه مساء اليوم لتقديم التعازي لأسر الشهداء؛ ولأن كلمات الرثاء والتعازي لن تبرد نار القلوب، وأي حديث لن يكفي لوصف الألم الذي يعتصر القلوب، فقد قرر المجلس اتخاذ بعض القرارات والتدابير، ومنها:

• تشكيل فريق دعم صحي ونفسي ودراسي لحالات المصابين، نظرًا لأن آثار ما بعد الصدمة قد تؤثر على أدائهم الدراسي بعد تلك اللحظات العصيبة.

• تحمل كافة نفقات العلاج دون التقيد بالحد الأقصى للتغطية التأمينية للطلاب.

• تقديم منحة بنسبة 50٪ لكل المصابين بالحادث، وذلك حتى تمام التخرج بإذن الله.

• توفير وسيلة نقل آمنة عاجلة للمقيمين في قرية بورتو من وإلى الجامعة دون أي أعباء مالية، حتى يتم توفير سكن لهم في مدينة الجلالة.

• دعم طلاب الجامعة نفسيًا في مواجهة مصابنا الأليم، وتحليل طلباتهم المشروعة وتنفيذ ما يقع في نطاق صلاحيات إدارة الجامعة على الفور

• زيادة التوعية بين الطلاب حول مخاطر استخدام باصات غير آمنة، ومناشدة الطلاب لاستخدام وسائل النقل الرسمية المراقب عليها، مع توفير كافة السبل التي تضمن راحة وسلامة الطلاب على الطريق.

• دراسة التوسع في السكن الجامعي في مدينة الجلالة ليشمل الجميع، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤول

وكان وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد زار المصابين بجامعة الجلالة ، ضم كل من الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة طلاب جامعة الجلالة المُصابين فى حادث السير الذين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع السويس الطبي.

اطمأن وفد وزارة التعليم العالي والجامعة على الطلاب المُصابين، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهؤلاء الطلاب.

وقدم وفد الوزارة الدعم النفسي لهؤلاء الطلاب، كما طمأن الوفد أولياء أمور الطلاب المُصابين على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى.

وأكد الوفد على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان بشأن متابعة حالة الطلاب المُصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية، واستعداد المستشفيات الجامعية القريبة من مجمع السويس الطبي لنقل أي حالات من الطلاب المُصابين تتطلب حالتها التواجد بالمستشفى الجامعي.

كما أكد الوفد لمدير مجمع السويس الطبي إتاحة عدد من الأساتذة الجراحين في كافة التخصصات في حالة احتياج المُجمع لهم؛ لتقديم الخدمة الكاملة للطلاب المُصابين.

هذا، وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة الجلالة، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشار الوزير للسياسات الصحية، بوضع خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى وكذلك لزملائهم بذات الكليات لتجاوز آثار هذا الحادث الأليم.

واصطحب وفد التعليم العالي خلال زيارته لمجمع السويس الطبي كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.