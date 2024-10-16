وزير الرى يلتقى نائب وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - - إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال

- دعوة المتخصصين الصوماليين للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، السيد/ إبراهيم محمد علي نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة فى مجال الموارد المائية والرى ، ومن جانبه اعرب السيد ابراهيم عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم و رغبة بلاده فى توطيد أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات .

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال ، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني فى مجالات تحسين عملية إدارة المياه ، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس ، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية ، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe .