حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 17-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 17-10-2024

مهنياً: وجود القمر في القوس الناري الصديق في بيت المساومات وبيت ترتيب الامور والتحضير والمسايرة والمجاملة ومتابعة الامور بقوة وجرأة ومثابرة تتواصل من الناس بمرونة

عاطفياً: تطرأ تغييرات إيجابية في أوضاعك العاطفية وترغب في تغيير مكان الإقامة ربما أو تشارك في اجتماع عائلي تخرج منه راضياً.

صحياً: تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة الرياضة بصورة يومية، وتحاول دائماً الابتعاد عن الضغوط اليومية حتى لا تصاب بالتوتر.

حظك اليوم برج الثور الخميس 17-10-2024

مهنياً: تشع ببريق خاص وبكاريزما قوية مع بداية هذا اليوم الناشطة والايجابية، فتعطيك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد وتوقع ازدهاراً لأعمالك ومفاجأة سارة.

عاطفياً: لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات، وربّما يكمن الخطأ في عدم القدرة على تنسيق الواجبات، الأمر الذي يدفع الطرف الآخر الى التذمر من الإهمال.

صحياً: تصاب بآلام الرأس بسبب كثرة التفكير في كل ما حولك على الرغم من محاولاتك للتحكم في انفعالاتك، إلا أنها تنتهي دائماً بالفشل ما يسبب لك الاكتئاب أحياناً.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 17-10-2024

مهنياً: اعتمد الحذر وابق على الحياد، ولا تدخل في خصومة، تفرح لخبر أو تسوية وتتحمس للتجديد ولادخال تغييرات وتعديلات على نمط حياتك المهنية.

عاطفياً: تمارس سحرك وتعرف خبراً أو مفاجأة، وتناقش قضية زواج أو خطوبة أو تشارك في مناسبة اجتماعية مهمة جداً.

صحياً: تبدو متوتراً ويمكن يرتفع ضغطك على أثر بعض التطورات، فحذار هذه الأجواء وحاول تجنبها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 17-10-2024

مهنياً: يوم جيد تتوفق في حلحلة مسالة او معاملة قانونية ستساعدك الظروف لتقدّم في النهاية عملاً كاملاً ينال الإعجاب

عاطفياً: تكون الظروف الحالية مؤاتية جداً للتقارب، بإمكانك المشاركة في الندوات والدّعوات، وقد تجد نصفك الآخر أو ربمّا تبدأ صداقة ما تتعزز روابطها لاحقاً لتصبح عاطفية وثابتة.

صحياً: تعاني بعض اضطرابات المعدة بسبب تناولك الوجبات السريعة بشكل مستمر، فحاول أن تتجنبها حتى لا تعرض نفسك لمشكلة صحية.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 17-10-2024

مهنياً: تسير معك الحظوظ لتنير دربك ويساهم الحظ في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الارباح ومكافأة لجهود سابقة او مالية.

عاطفياً: يتسلط الضوء على شؤون العائلة والمنزل ما يجعلك تطرح بعض التساؤلات، وتمر بلحظات من القلق والجمود وعدم التواصل.

صحياً: تواجه متاعب لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا يتطلب منك العناية والاهتمام في اختيار أنواع الطعام.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 17-10-2024

مهنياً: ترفض الوقوع في الروتين فتطرق المشاكل بابك مجدداً وتدفعك إلى وضع اجتماعي وعملي مميّز.

عاطفياً: تحتفل بجديد أو تتلقى مفاجأة إلا أن أمراً واحداً يرخي بظله عليك وهو مشكلة عائلية تطرأ فتضطر إلى تعديل برامجك أو تأجيل موعد أو لقاء.

صحياً: عليك السعي في الأيام المقبلة الاهتمام الجدي بحياتك الصحية بشكل أفضل والاستماع إلى رأي الأطباء والعمل بنصائحهم.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-10-2024

مهنياً: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعاً ماضياً، لكنك تبدو مضغوطاً وغير قادر على ضبط الإيقاع.

عاطفياً: تتغيّر الأحوال نحو الأفضل، تستعيد ثقتك وسيطرتك على الأمور، وتحكم عليها بصوابية، وتتعزّز الحظوظ على صعيد الصداقة والحب.

صحياً: عليك أن تتدارك الأمر فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق، ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبياً.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-10-2024

مهنياً: تنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة

عاطفياً: يوم مليء بالانفعالات الشديدة، وقد يولد مشكلة بين الحياة المهنية والعاطفية، ما يثير الحساسيات أو يجعلك تذرف الدمع وتشعر بالأسى.

صحياً: تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيوية وبصحة جيدة، نتيجة التزامك ممارسة التمارين الرياضية والطعام الصحي.

حظك اليوم برج القوس الخميس 17-10-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم جديداً وأحداثاً مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: إذا كنت عازباً تحتاج إلى أن تكون أكثر قرباً من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه، وأحد مواليد الدلو يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة.

صحياً: تتعرض لحالات الضغط التي تؤثر في حيويتك، ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 17-10-2024

مهنياً: إحذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض بتسرعك وانفغالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفياً: هدايا وآمال تتجسد بعشق كبير يرضي العقل أيضاً، ويحمل معه الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير.

صحياً: أنت معرض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 17-10-2024

مهنياً: يوم جيد جدا مثمر وغني بحظوظه فتكون انطلاقته سهلة تجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص.

عاطفياً: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجاً، فالشريك يحاول إسعادك بشتى الطرق وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي.

صحياً: تعود أن تقوم بتمارين التمدد عندما تستيقظ من النوم، فهو يعزز الدورة الدموية والهضم ويخفف من آلام الظهر إن وجدت.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-10-2024

مهنياً: تنشط وتيرة العمل وتزداد الضغوط على الصعيد لكنها لن تكون ثقيلة بل تتطلّب تركيزاً وتنظيماً دقيقاً تفادياً لتراكم الواجبات أو لإهمال الوضع الشخصي.

عاطفياً: تعيش يوماً إيجابياً تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيداً وتبدو جدياً في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخية وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.