معلومات الوزراء يحتفى بالريفيات المصريات.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يحتفل به العالم في 15 أكتوبر من كل عام، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات والصور والإنفوجرافيك عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي. تضمنت هذه المواد مقابلات مع سيدات يعملن في جني محصول القطن "الذهب الأبيض"، حيث قدّمن قصصًا عن صمودهن وكفاحهن في الحياة، مشيرات إلى دورهن الأساسي في المجتمع كصانعات للأمل والحياة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرأة الريفية في مصر، من حقول الزراعة إلى المصانع والمهن الحرة، تعد رمزًا للإصرار والتفاني في العمل، مشيرًا إلى دورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات. لافتا إلى أن المرأة الريفية تعد محركًا رئيسيًا للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق التنمية.

وتشكل النساء الريفيات - بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)- نسبة كبيرة وحيوية وملحوظة من البشرية، فهنّ يشكّلن بصفتهن عاملات في الزراعة والأسواق وريادة الأعمال وقادة في المجتمع، أكثر من ربع سكان العالم. حيث يمثّلن نحو 43% من القوة العاملة الزراعية في الدول النامية خصوصا.

ولا تُعتبر المرأة مهمة بالنسبة إلى سلاسل القيمة الزراعية فقط، بل هي المسؤولة الأولى عن الأمن الغذائي لأسرتها ومجتمعها المحلي حيث إنها تقوم بإنتاج الكثير من المواد الغذائية المتوفرة وتجهيزها وإعدادها.