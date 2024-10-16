نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء، 16 أكتوبر 2024، افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيًا في منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة.

يشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والعالمية.

تفاصيل الافتتاح التجريبي

تم تجهيز كافة القاعات في المتحف استعدادًا لاستقبال الزائرين، حيث يُعد هذا التشغيل التجريبي فرصة لعرض عظمة الحضارة المصرية بطريقة مميزة.

يهدف الافتتاح التجريبي إلى منح الزوار تجربة فريدة، يشعرون خلالها بجلال الحضارة المصرية وتأثيرها العميق على التاريخ العالمي.

أبرز القطع الأثرية المعروضة

يحتوي المتحف على مئات القطع الأثرية التي تعود لعصور مختلفة، من بينها عصر ما قبل الأسرات وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني.

أحد أهم القطع التي سيتم عرضها هو تمثال رمسيس، الذي يبلغ طوله 30 قدمًا ويصل عمره إلى نحو 3200 عام.

تم تصميم القاعات بدرجات حرارة خاصة تحافظ على سلامة القطع الأثرية وتوفر أجواء مناسبة للزائرين.

مفاجآت مرتقبة:

من المتوقع الإعلان عن العديد من المفاجآت وأرقام مهمة تخص قطاع السياحة والآثار خلال هذا الافتتاح، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز مكانة آثارها عالميًا.

يعد المتحف المصري الكبير من أهم المشاريع الأثرية في مصر، حيث سيكون واجهة حضارية تعكس عراقة وتاريخ مصر القديم في عيون العالم.