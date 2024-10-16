رسميًا.. توماس توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن تعيين الألمانى توماس توخيل مدربًا للأسود الثلاثة خلفًا للمدرب المؤقت لى كارسلى، وسيعاونه المدرب الإنجليزى الشهير دوليًا أنتونى بارى.

كشف الاتحاد الإنجليزى، فى بيان له، أن الثنائى توخيل وأنتونى بارى سيبدآن العمل مع منتخب إنجلترا فى 1 يناير 2025 قبل عملية التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم فى العام التالى، والتى من المقرر أن تقام فى كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسيظل المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا لى كارسلى مسئولاً عن منتخب إنجلترا حتى نهاية مرحلة المجموعات فى دورى الأمم الأوروبية الشهر المقبل، حيث سيخوض مباراتين حاسمتين خارج أرضه أمام اليونان وعلى أرضه أمام جمهورية أيرلندا، ثم سيعود لقيادة دفاع إنجلترا عن لقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، بعد تأمين التأهل إلى النهائيات الصيف المقبل هذا الأسبوع.

توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا