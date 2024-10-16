وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اتصالاً هاتفياً من تاكيشى إيوايا، وزير خارجية اليابان، وقد قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيره اليابانى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، منوهاً إلى التقدير البالغ الذى تكنه الدولة المصرية لمساهمة اليابان فى العديد من المشروعات التنموية، وفى مقدمتها المتحف المصرى الكبير والشراكة المصرية/اليابانية فى مجال التعليم وغيرها من المجالات.

وفى سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطى إلى تطلع الجانب المصرى لاستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر واستفادة القطاع الخاص اليابانى من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يزخر بها السوق المصرية، وأعرب عن التطلع لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، لاسيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وربط المؤسسات ومراكز الأبحاث في البلدين.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ووقف نزيف الدم والمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار العام الماضي، مشدداً على موقف مصر الرافض لسياسيات التصعيد التي تنتهجها إسرائيل، وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة. كما شدد علي رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان، محذراً من تداعيات التصعيد على استمرار توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، واستعرض في هذا السياق الجهود والاتصالات المكثفة التي قامت بها مصر مع مختلف الاطياف السياسية اللبنانية والأطراف الدولية الفاعلة خلال الفترة الأخيرة لمنع التصعيد الإقليمى، فضلا عن إنهاء أزمة الشغور الرئاسى بلبنان وتمكين المؤسسات اللبنانية من الاضطلاع بدورها.