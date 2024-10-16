مانشستر يونايتد يوافق على رحيل نجمه البرازيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات قريبًا من أى وقت مضي من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل نجمه البرازيل

ووفقًا لموقع "كوت أوفسايد" البريطاني، فأن مانشستر يونايتد قرر التخلص من البرازيلي أنتوني خلال الميركاتو الشتوي القادم.



وأوضح الموقع، بأن إدارة النادي الإنجليزي، قررت الموافقة على رحيل أنتوني خلال الميركاتو الشتوي، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال بشكل نهائي.

وأشار الموقع البريطاني، بأن هناك اهتمام من أندية أياكس أمستردام الهولندي ونيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس الإنجليزيين، بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية.

