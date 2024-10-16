نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إسبانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز أمام صربيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي البطولة.

أهداف مباراة إسبانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح إيمريك لابورت أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من بيدرو بورو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها لابورت برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 65، بعد تمريرة من فابيان رويز إلى زميله موراتا الذي استقبلها بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أليكس باينا التقدم بالهدف الثالث لصالح إسبانيا في الدقيقة 77، بعد ركلة حرة نفذها باينا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.