مندوب المملكة بالجامعة العربية: العلاقات المصرية السعودية بأعلى مستوياتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - ثمن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، العلاقات المصرية السعودية عاليا، مؤكدًا أن لها تاريخا طويلًا من التعاون وجذورا ضاربة فى عمق التاريخ، وبلغت أعلى مستوياتها فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر- في تصريحات صحفية- أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية تأتي في توقيت مهم، وفي ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية.

وأوضح أن الزيارة ستعزز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي، بما يحقق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن أنها فرصة للتطرق للملفات المشتركة وتوحيد الرؤى بشأنها، مؤكدًا أن الزيارة تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة.

ونوه السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بالعلاقات السعودية- المصرية، مؤكدًا أنها أسهمت مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية.