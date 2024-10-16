القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة المالية تستهدف عضوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالية - مصر ، استهدفت عضوات وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الإستراتيجية بوزارة الإنتاج الحربي و ذلك فى إطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وبرنامج عمل الحكومة المحدث ٢٠٢٤-٢٠٢٧، وذلك بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس و الأستاذ محمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة .

وقد أفتتحت ورشة العمل الدكتورة شيماء نعيم بالتأكيد على إن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية

الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ اطلاق الاستراتيجية ، مؤكدة على أن ورشة العمل ناقشت اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك وابراز جهود الدولة فى توجيه مخصصات لدعم المراة بكافه فئاتها فى ضوء عمل الوزارة وتحديد اولويات الانشطة ورفع الوعى بقضايا المراة لتكون شريك اساسى فى عملية التنمية.

فيما استعرض الأستاذ محمد السبكي خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، و أشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء.