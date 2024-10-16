نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي اليوم| رجال يد الأهلي يتأهل لدور ربع نهائي بطولة إفريقيا.. طارق قنديل مشرفًا على إعداد تقرير الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة بأهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري 2024.

الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه

قام مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي تم عقد مساء اليوم الثلاثاء باعتماد ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية مؤخرًا.

حيث وصلت ميزانية الأهلي إل 7 مليارات و144 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه عن العام الماضي.

رجال يد الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الفوز على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

حصد سيف هاني، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإيتوال الكونغولي، حيث نجح اللاعب في تسجيل 6 أهداف.

طارق قنديل مشرفًا على إعداد تقرير الجمعية العمومية

أصدر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرار في اجتماعه الذي عقد اليوم بتكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.

وكان المجلس قد قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

الأهلي يعتمد تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت الرياضية

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة بشأن قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.

وجاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي:

شركة الأهلي لكرة القدم:

أيمن فتحي حسين - رئيس

أحمد شمس - نائب رئيس

أحمد حسام عوض - عضو

وائل زيادة - عضو

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية:

تامر ناصر – رئيس

حازم هلال – نائب رئيس

عابدين إبراهيم – عضو

أحمد مسعود – عضو

كامل إبراهيم – عضو

شركة الأهلي للخدمات الرياضية: