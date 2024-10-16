بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

كان المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد استعرض فى اجتماعه الأخير ، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.