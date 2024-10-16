عاجل.. محامي أمير توفيق يُعلن تقديم شكوى ضد أحمد قندوسي للنائب العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أشرف عبد العزيز، محامي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تقديم شكوى إلى النائب العام ضد لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي.

خلفية شكوى محامي أمير توفيق ضد قندوسي

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها أحمد قندوسي خلال أحد البرامج التلفزيونية، حيث تحدث عن فشل انتقال زميله الجزائري زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مدعيًا أن إدارة الأهلي فرضت وكيلًا معينًا على اللاعب بلعيد.

بناءً على تلك التصريحات، قررت إدارة النادي الأهلي فتح تحقيق حول الأمر. وأسفرت التحقيقات عن قرار بعرض أحمد قندوسي للبيع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة التعاقدات بالنادي.

تصريحات المحامي أشرف عبد العزيز

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة MBC مصر 2، أوضح المحامي أشرف عبد العزيز: "ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا، فقد تقدمنا بشكوى رسمية تتعلق بكل ما تم نشره خلال الأيام الماضية أمام النائب العام".

وأضاف: "ليس من حقي كشف تفاصيل الشكوى، لكن ما أود توضيحه هو أن اللاعب كان قد بدأ التفاوض أولًا مع نادٍ شهير (في إشارة إلى الزمالك) بموجب تفويض لأحمد يحيى وعلي النيساني بتاريخ 4 نوفمبر 2022، مما يعني أن أحمد يحيى كان وكيله في ذلك الوقت".

مفاوضات قندوسي مع الأهلي

تابع عبد العزيز حديثه مشيرًا إلى تفاصيل المفاوضات التي تمت بين أحمد قندوسي والنادي الأهلي:

"المفاوضات مع النادي الشهير انتهت في 19 يناير 2023، وبعدها بدأت المفاوضات مع الأهلي يومي 23 و24 يناير 2023. وتم توقيع العقد يوم 28 من الشهر ذاته، حيث سافر أمير توفيق إلى الجزائر في 26 يناير وأتم جميع الأمور المتعلقة بالصفقة".

وأكد المحامي: "أذكر هذه التفاصيل بالتواريخ الدقيقة، بينما الذين يدّعون أنهم وكلاء اللاعب لم يكن لهم أي وجود أثناء تلك المفاوضات".

اختتم عبد العزيز حديثه بالقول: "المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا بشأن إعارة قندوسي بدأت لاحقًا، وكان أحمد يحيى حاضرًا في هذه المفاوضات، بينما أشخاص آخرون أتموا الصفقة. وجميع هذه التفاصيل والمستندات قد تم تضمينها في الشكوى".