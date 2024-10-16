نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: الأهلي لم يُصعد مهاجم من الناشئين بعد عمرو جمال.. والمدربين تلجأ للحلول السهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة التعاقد مع عدد كبير من المحترفين الأجانب في الأندية سيضر الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك أندية كبيرة أصبحت تمتلك 7 محترفين من الخارج وهو رقم كبير للغاية، ونسير على درب السعودية التي تأثر منتخبها بشكل واضح بسبب فتح القوائم للأجانب.

أحمد بلال: الأهلي لم يُصعد مهاجم من الناشئين بعد عمرو جمال

وقال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "المدربين أصبحوا يعتمدوا على اللاعبين الجاهزين ولا يريدون تصعيد لاعبين ناشئين أو العمل مع اللاعبين لتطويرهم، وبدأ المدرب يعتمد على السهل فقط، ولا يمنح أي لاعب من قطاع الناشئين فرصة أو يصبر عليه.. أخر مهاجم خرج من قطاع ناشئين الأهلي كان عمرو جمال من عشر سنوات تقريبا".

وأضاف: "بعد تصعيد عمرو جمال لم يظهر لاعب ناشئ من الأهلي في مركز المهاجم، وتم التعاقد مع عدد كبير من المهاجمين الأجانب، والمدير الفني لا يدفع باللاعب الشاب وسط الكبار، بل يأتي بـ 7 لاعبين من القطاع مع 4 لاعبين بدلاء، ويتم اشراكهم في مباراة واحدة، ولذلك يظهرون بشكل غير جيد، مما يتسبب في رحيل بعضهم ومن ثم تألقهم في الخارج وظهورهم بشكل جيد".

وأكمل: "الزمالك من أفضل فرق قارة إفريقيا، وقطب من أقطاب الكرة في مصر، ولا أحد ينكر ذلك أو يقلل من الجماهيرية، قولت أن النادي الأبيض يمتلك صفقات ولو جاهزين وسيشاركوا ولو استطاع جوميز تجهيز اللاعبين سيكون الأداء نفسيا، ولكن لو كان الأداء بنفس ما ظهر به امام الشرطة الكيني فالافضل عدم السفر، وهو ما حدث بالظبط في التصريح الذي تم اجتزائه".

وزاد: "كرة القدم لا يمكن أن يغفل فيها المشاعر، هناك مدربين تستغل الجزء الحماسي، والمدرب يلجأ للتحفيز لأي لاعب من أجل الوصول لأفضل فورمة فنية وبدنية، وكان لي طقوس قبل المباراة، كنت أتبادل حذائي مع أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق".