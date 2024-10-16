نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة البرازيل وبيرو

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل ضد بيرو عند تمام الساعة الرابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل البرازيل ضد بيرو

حراسة المرمى:- إيدرسون.

الدفاع:- فاندرسون، ماركوينهوس، جابرييل ماجالهايس، أبنر.

الوسط:- برونو جيماريش، جيرسون، سافينيو.

الهجوم:- رودريجو، إيجور جيسوس، رافينها.