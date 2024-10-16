نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد خماسية الذهاب".. منتخب المغرب يضرب إفريقيا الوسطى برباعية نظيفة في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب المغرب في خطف ثلاث نقاط ثمينة من منتخب إفريقيا الوسطى بالفوز عليه برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب يضرب إفريقيا الوسطى برباعية نظيفة

ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الثانية فى تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط ويليه منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط واحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتذيل منتخب ليسوتو المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب أسود أطلس على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق بن صغير.

واصل منتخب المغرب هيمنته على مجريات اللعب حتى سجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من توقيع بن صغير أيضا لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب على إفريقيا الوسطى بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل أسود أطلس سيطرتهم على أحداث اللقاء حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث عن طريق النصيري من ركلة جزاء في الدقيقة 50 من أحداث اللقاء.

في الدقيقة 66، أضاف منتخب المغرب الهدف الرابع في اللقاء من توقيع الزلزولي لتنتهي المباراة باكتساح المغرب لمنتخب إفريقيا الوسطى برباعية نظيفة.