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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حقق المطلوب بالفوز أمام موريتانيا والصعود لأمم إفريقيا، مشيرا إلى أن منح اللاعبين الشباب الفرصة أمر جيد.

نجم الأهلي السابق: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر

قال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك لاعبين مميزين ظهروا بشكل جيد، وأسامة فيصل مشروع مهاجم مميز وكذلك محمود صابر لاعب الوسط، الكواليتي بالطبع يختلف عن السابق، فهناك نجوم مثل محمد شوقي وحسني عبدربه وأحمد فتحي على سبيل المثال، المدربين كانوا يهتمون بالتفاصيل وتجهيز اللاعبين منذ الصغر".

وأشار إلى أن محمود صابر من أفضل اللاعبين في مركز 8 داخل الدوري المصري، ويمتلك امكانيات تؤهله للعب في أفضل الأندية والاحتراف خارجيا، مشيرًا إلى أن إبراهيم عادل كان من الممكن تركه يحترف في أوروبا، بعدما ضم ايجولا ورمضان صبحي ويوجد عبدالرحمن مجدي ومصطفى فتحي في الناحية الاخرى.

وأوضح: "حسام حسن لديه قناعة بـ كوكا، ولكن بالنسبة لمدربين آخرين قد لا ينضم للمنتخب بسبب عدم المشاركة أساسيا، وفكرة وجود لاعب غير جاهز فنيًا لن تستمر، الأمور اصبحت مختلفة الآن ويكون هناك نقد لاذع لأي مدرب، كل لاعب حاليا يحتاج للظهور بشكل قوي من أجل التواجد مع منتخب مصر".

وزاد: "المدرب الذي لا يكابر اعتبره ناجح، هناك لاعبين لا تستمر بنفس المستوى ويتم استبعادهم هذا أمر طبيعي، كما ان الدوري المصري اصبح من الصعب وجود لاعبين فيه سوبر ستارز، حسين الشحات من أفضل اللاعبين المؤثرين في الأهلي ولا يتواجد في منتخب مصر".

وأتم: "الأهم هل يستمر حسام حسن في الدفع باللاعبين الشباب عندما يواجه منتخبات قوية، وحتى الآن لم يواجه منتخب قوي، لكنه حتى الآن حقق نتائج طيبة، ونجح في الوصول لأمم افريقيا