نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: رمضان صبحي لن يعود للأهلي.. زيزو لاعب دولي.. والشحات الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على العديد من الأسئلة الجريئة مع الإعلامي خالد الغندور.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور في فقرة أسئلة متنوعة، إذا رحل لاعبًا من أحد القطبين وعاد مرة أخرى هي وجهة نظر إدارة.

تصريحات هامة من ياسر ريان

وأضاف ريان في تصريحاته، رمضان صبحي أخطأ بالرحل عن النادي الأهلي والذهاب إلى بيراميدز، وكان لا بد وأن يقدر حب جماهير الأهلي له وشعبية الكبيرة.

وتابع نجم الأهلي السابق، هجوم إمام عاشور على رموز الأهلي أغضبني بالتأكيد، ولكن اللاعب أعتذر، وموقف رمضان مختلف عن عاشور.

وواصل، تصريح عصام الحضري عن مانويل جوزيه إنه "خرف"، غير موفق تمامًا وأنا لاعب كبير ولي اسم في الكرة المصرية لا بد وأن أركز على تصريحاتي وجوزيه لم يقصد إهانة الحضري.

وشدد ياسر ريان، زعلت جدًا من تصريحات أحمد بلال وصعب يقال هذا الكلام على نادي كبير مثل الزمالك، وشريف إكرامي وجه نصيحة فقط ولم يذكر اسمه.

وأكد، كهربا مظلوم في الأهلي ويحتاج لمزيد من الوقت.

واختتم، زيزو لاعب دولي وحسين الشحات أفضل لاعب في مصر وهو أفضل من إبراهيم عادل وتريزيجيه.